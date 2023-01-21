المسافر- جنوب أفريقيا.. رحلة عند نقطة التقاء المحيطين الهندي والأطلسي
واصل “المسافر” بحلقة (2021/1/21) جولته في جنوب أفريقيا وطريق الحدائق، وحطّ الرحال في المدن التي تقع على هذا الطريق، ووصل إلى نقطة التقاء المحيط الهندي بالمحيط الأطلسي.
وزار المسافر ثاني أقدم منارة مطلة على البحر في جنوب أفريقيا والتي أضاءت للمرة الأولى عام 1849، ويعرف المكان بأسماء عدة، منها "الساحل الغادر" و"طريق الشؤم" و"مقبرة السفن"، أما العرب فقد سموه "بحر الظلمات" لأن المنطقة تشتهر بالعواصف الشتوية والأمواج الضخمة التي قد يبلغ ارتفاعها 30 مترا.
تقديم: حازم أبووطفة
21/1/2023-|آخر تحديث: 21/1/202307:36 PM (مكة المكرمة)