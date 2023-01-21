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من برنامج: المسافر المسافر- جنوب أفريقيا.. رحلة عند نقطة التقاء المحيطين الهندي والأطلسي

واصل “المسافر” بحلقة (2021/1/21) جولته في جنوب أفريقيا وطريق الحدائق، وحطّ الرحال في المدن التي تقع على هذا الطريق، ووصل إلى نقطة التقاء المحيط الهندي بالمحيط الأطلسي.

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