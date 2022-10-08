المسافر يكمل جولته في قطر "وردة الصحراء".. تنقل برشاقة بين ماض عريق وحداثة مبهرة

واصل المسافر رحلته في “وردة الصحراء” قطر، حيث تنقل برشاقة بين ماض عريق يؤرخ لمئات السنين من عمر دولة قطر، ومناطق تجسد الحداثة المبهرة بكل تجلياتها.

ففي الصحراء توقف "المسافر" في حلقته بتاريخ (2022/10/8) في قلاع كانت شاهدة على حروب ومعارك بين قوى دولية في سعيها للسيطرة على المنطقة.

كما زار "المسافر" المعالم التي تعكس طبيعة الحياة في قطر قبل سنوات طويلة، حيث كان استخراج اللؤلؤ من البحار المصدر الرئيسي لكسب الرزق، فكان القطريون يذهبون في قوارب خشبية في رحلات غوص تمتد 3 أشهر بحثا عن اللؤلؤ في أعماق البحار.

ورغم تبدل طبيعة الحياة بعد اكتشاف الثروات الطبيعية في البلاد، قبل عدة عقود، فإن القطريين ظلوا يحتفظون بكل ما يربطهم بتاريخهم وحضارتهم، بما في ذلك الاهتمام بالإبل التي كانت وسيلة تنقل أساسية في حياتهم.

وعلى نفس الأرض القطرية التي تحتوي على كل ما يجسد التاريخ والعراقة، توجد كثير من المناطق التي تنتمي كلية إلى الحداثة والمدنية المبهرة؛ فالعاصمة القطرية الدوحة تحولت لمدينة أبراج سكنية عملاقة تربط هذه المدينة بالمدن الحديثة في العالم.

كما جال "المسافر" في جزيرة "البنانا" الخلابة، التي بُنيت قبل عدة سنوات، وتعد مكانا رائعا لكل من يبحث عن الهدوء والسكينة وممارسة مختلف الرياضات، خاصة البحرية.

ولم ينه "المسافر" حلقته قبل أن يتناول الطعام في منازل أحد القطريين، الذين يُعرفون بكرمهم الشديد وحرصهم على خدمة ضيوفهم وإكرامهم.