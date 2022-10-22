المسافر يكمل جولته بصحاري قطر الفاتنة وجزرها الرائعة

واصل المسافر في حلقته بتاريخ (2022/10/22) جولته في دولة قطر “درة الخليج”، حيث جال بين صحاريها الفاتنة وجزرها الرائعة، كما زار العديد من معالمها الحديثة والتراثية.

ففي حلقته الرابعة جال المسافر في العديد من صحاري قطر، ومارس رياضة قيادة السيارات الممتعة على كثبانها الرملية، حيث تعتبر هذه الصحاري مقصدا لأهالي قطر في نهايات الأسبوع، إذ ينشدون المتعة والراحة بعد أسبوع من العمل.

وفي جزيرة البنانا الخلابة طاف المسافر على شواطئ الجزيرة، التي أصبحت مقصدا لأهالي قطر وضيوفها الذين ينشدون الرفاهية والراحة.

ولم يفت المسافر أن يزور إسطبلات الشقب التي باتت واحدة من أهم الإسطبلات في العالم لإنتاج الخيول العربية الأصيلة.

ولفت المسافر إلى الأهمية التي يوليها القطريون للإبل، والتي كانت الرفيق الوفي لأجدادهم في القديم، واليوم تقام السباقات الوطنية لأجلها.

وقبل أن ينهي المسافر حلقته حل ضيفا على أهالي قرية زكريت في شمال البلاد، حيث عكس ترحيبهم واستقبالهم له، الكرم والنبل اللذين يتسم بهما الشعب القطري.