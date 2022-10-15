"المسافر" يكمل جولته في قطر ويزور أشهر جزرها ومتاحفها وكثبانها الرملية

أكمل المسافر جولته في قطر، وجال في مطارها الذي يعد واحدا من أضخم وأحدث المطارات في العالم، كما زار متاحفها وجزرها وكثبانها الرملية.

وفي مطار حمد الدولي -الذي صمم على شكل موجة بحر- جال "المسافر" في أروقة المطار الذي يستطيع استيعاب نحو 100 مليون زائر سنويا، كما يضم المطار مناطق ترفيه وطعام وراحة واستمتاع تجعل منه مكانا مثاليا للمسافرين ويخفف عنهم ثقل ساعات الانتظار.

وفي متحف قطر الوطني -الذي صمم على شكل وردة الصحراء- توقف "المسافر" عند أبرز معالم المتحف وأغلى مقتنياته، ومن بينها السجادة التي تضم 1.5 مليون قطعة ألماس، وقد صنعت هذه السجادة الأغلى في العالم لتغطية قبر النبي (صلى الله عليه وسلم).

كما توقف "المسافر" أمام شاشات عرض ضخمة تروي لزوار المتحف تاريخ دولة قطر ونمط الحياة قديما فيها، كما تعكس موجوداته -خاصة السفن الخشبية- أهمية البحر بالنسبة لقدامى القطريين، حيث كان البحر مورد الحياة الأساسي بالنسبة لهم.

وجال "المسافر" أيضا في عدة جزر قطرية، لكل منها أجواء ساحرة خاصة تجعلها قبلة للسياح، ولكل من أراد أن يهرب من عناء الحياة، فيهرب للطبيعة حيث تتجاور الصحراء والماء والخضراء في وقت واحد.

ولم يختم "المسافر" حلقته قبل أن يتوقف في خور العديد، وهو أحد أشهر الأماكن التي يقصدها سكان البلاد وزوارها لممارسة الإثارة والمتعة من خلال القيادة بمهارة وبسرعة عالية على الكثبان الرملية.