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23:56

من برنامج: المسافر

إليك منازل قديمة لشخصيات معروفة زارها “المسافر”

في هذه الحلقة الخاصة، التي بثت بتاريخ (2020/9/26)، جمع برنامج "المسافر" عددا من المنازل القديمة الريفية منها والتراثية، وكذا منازل شخصيات معروفة، تحكي تاريخها وما قدمته في مجالها.
26/9/2020
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