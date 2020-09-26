search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
23:56
من برنامج:
المسافر
إليك منازل قديمة لشخصيات معروفة زارها “المسافر”
في هذه الحلقة الخاصة، التي بثت بتاريخ (2020/9/26)، جمع برنامج "المسافر" عددا من المنازل القديمة الريفية منها والتراثية، وكذا منازل شخصيات معروفة، تحكي تاريخها وما قدمته في مجالها.
26/9/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من وثائقية
خارج النص- معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان
معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان
المسافر.. إليك أروع القلاع والكهوف في جميع بقاع العالم
تأملات- تعرف على الشاعر القروي البائع المتجول بالبرازيل
الأكثر قراءة
فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس
بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال
قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا
كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟
المزيد من حلقات برنامج:
المسافر
المسافر.. إليك أروع القلاع والكهوف في جميع بقاع العالم
play
24:18
المسافر – مغامرات مائية
play
24:08
المسافر.. متاحف المسافر
play
24:23
إليك أبرز المساجد التي زارها "المسافر" في مختلف بلدان العالم
play
23:04
شاهد المزيد