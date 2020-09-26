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من برنامج: المسافر إليك منازل قديمة لشخصيات معروفة زارها “المسافر”

في هذه الحلقة الخاصة، التي بثت بتاريخ (2020/9/26)، جمع برنامج "المسافر" عددا من المنازل القديمة الريفية منها والتراثية، وكذا منازل شخصيات معروفة، تحكي تاريخها وما قدمته في مجالها.