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من برنامج: المسافر

المسافر- جولة خاصة لأكثر مغامرات المسافر إثارة

في زمن كورونا حيث صار السفر إلى بلدان أخرى أمرا أشبه بالحلم لأنه يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي الفيروس قدم برنامج المسافر في حلقته ليوم السبت (2020/7/18) تجميعة خاصة لأكثر المغا
18/7/2020
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