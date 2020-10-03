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24:23
من برنامج:
المسافر
المسافر.. متاحف المسافر
خصص المسافر حلقته بتاريخ (2020/10/3) لعرض أبرز المتاحف التي زارها خلال جولاته حول العالم، وكان من بينها المتحف الوطني في هولندا، ومتحف إسكندر بيك في ألبانيا، وتحدث عن المكانة التاريخية لهذه المتاحف.
3/10/2020
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