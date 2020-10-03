البث الحي
24:23

من برنامج: المسافر

المسافر.. متاحف المسافر

خصص المسافر حلقته بتاريخ (2020/10/3) لعرض أبرز المتاحف التي زارها خلال جولاته حول العالم، وكان من بينها المتحف الوطني في هولندا، ومتحف إسكندر بيك في ألبانيا، وتحدث عن المكانة التاريخية لهذه المتاحف.
3/10/2020
المزيد من وثائقية

خارج النص- معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان

(الجزيرة)

معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان

(الجزيرة)

المسافر.. إليك أروع القلاع والكهوف في جميع بقاع العالم

(الجزيرة)

تأملات- تعرف على الشاعر القروي البائع المتجول بالبرازيل

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)
المزيد من حلقات برنامج:
المسافر

المسافر.. إليك أروع القلاع والكهوف في جميع بقاع العالم

(الجزيرة)
24:18

المسافر – مغامرات مائية

(الجزيرة)
24:08

إليك منازل قديمة لشخصيات معروفة زارها “المسافر”

(الجزيرة)
23:56

إليك أبرز المساجد التي زارها "المسافر" في مختلف بلدان العالم

(الجزيرة)
23:04
شاهد المزيد