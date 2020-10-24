أجمل وأغرب جبال العالم.. تيغراي في إثيوبيا والألب في ألمانيا

عمد " المسافر" في حلقة خاصة بتاريخ (2020/10/24) إلى تقديم تجربته في رحلات قادته إلى أجمل وأغرب جبال العالم، وكان من أبرزها جبال تيغراي في إثيوبيا، والألب في ألمانيا، والأنديز في الأرجنتين.

ففي جبال تيغراي وسط الصحراء الإثيوبية، وفي أعلى قممها تقبع كنيسة تعد أصعب الكنائس التي يمكن الوصول إليها للصلاة والعبادة، حيث يتطلب الوصول إليها تسلق جبال وعرة واجتياز مسافات طويلة، وعلى المتسلق أن يقطع أكثر من نصف الطريق حافي القدمين.

وقد بنى هذه الكنسية قبل مئات السنين رهبان قدموا من الشام، وأرادوا تشييد كنيسة يكونون أقرب فيها إلى السماء من الأرض حتى ينعموا بالهدوء أثناء العبادة.

أما جبال الألب في ألمانيا فيوجد على إحدى قممها ملجأ خاص، وكل شخص يأوي إليه يحصل على العون والحماية من سكان المنطقة الذين يوفرون له الطعام والشراب أيضا.

ولم يتأخر "المسافر" عن زيارة جبار القوقاز الرائعة في جورجيا، وكذلك جبال الأنديز الساحرة في الأرجنتين.