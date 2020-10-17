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24:18
من برنامج:
المسافر
المسافر.. إليك أروع القلاع والكهوف في جميع بقاع العالم
قدم برنامج "المسافر" حلقة خاصة (2020/10/17) عن القلاع والكهوف التي زارها في عدد من مدن العالم التي جابها، وكان منها كهوف الغارف بالبرتغال وبروميثيوس بجورجيا.
17/10/2020
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