24:08

من برنامج: المسافر المسافر – مغامرات مائية

يقدم المسافر في حلقة خاصة (2020/10/10) عن المغامرات المائية التي قام بها في عدد من مدن العالم التي جابها، وقام بها بمغامرات مائية شيقة مثل هولندا والفلبين وجورجيا وألبانيا.