الرئيس الإندونيسي يتحدث للجزيرة عن حرب غزة والتطبيع مع إسرائيل

يستضيف برنامج “الجانب الآخر” الذي يبث مساء الجمعة المقبل، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للحديث عن قضايا محلية ودولية أبرزها الحرب على قطاع غزة وموقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل.

وتبث الحلقة حصريا على منصة "الجزيرة 360″، مساء الجمعة (2024/10/18) في الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتحدث ويدودو عن مساعي إندونيسيا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيجاد حل للمشكلة الإنسانية هناك، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

كما يتحدث الرئيس الإندونيسي عن موقف جاكرتا من التطبيع، وتمسكها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين.

ويتطرق ويدودو في البرنامج إلى نشأته في مدينة سولو في جزيرة جاوا، وطفولته، وتعليمه، وأثر بيئته البسيطة والريفية على مساره الذي بدأه بتجارة الأثاث، قبل أن يتحول نحو الاهتمام بالشأن العام والعمل السياسي.

ويستحضر محطات فاصلة ومهمة في تدرجه السياسي وصعوده نحو السلطة، مبينا السبب الذي دفعهُ للانضمام إلى حزب النضال من أجل الديمقراطية، وفوزه بمنصب والي مدينة سولو لدورتين، ثم صعوده حاكما للعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ويسترجع الرئيس الإندونيسي المحطة الأهم في تاريخه السياسي، حينما فاز برئاسة إندونيسيا في انتخابات العام 2014، ثم فوزه مرة أخرى على منافسه السياسي الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو في انتخابات العام 2019، ليصبح الرئيس السابع للجمهورية، وأول رئيس إندونيسي من خارج النخبتين السياسية والعسكرية.

وعرج ويدودو في "الجانب الآخر"، إلى رؤيته للنهوض بالاقتصاد الإندونيسي وخطط التنمية التي وضعها ضمن "رؤية إندونيسيا 2045″، ومسائل التنافس والتعاون الاقتصادي بين الدول، وأثر الأزمات على الاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن ويدودو سوف يسلم مقاليد الحكم إلى وزير الدفاع والرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.