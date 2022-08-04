رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل يحل ضيفا على برنامج "الجانب الآخر"

تستضيف قناة الجزيرة غدا الجمعة ضمن برنامج “الجانب الآخر” رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، خالد مشعل، للحديث عن طفولته، ومسيرته النضالية، وعن جوانب أخرى.

ويسترجع مشعل في حديثه ذكرى النكبة، وجذور نشأته الأولى، وهجرته مع أسرته من قرية سلواد في فلسطين بعد نكسة يونيو/حزيران 1967، وانتقالهم إلى الكويت، مستحضرا مرحلة الطفولة، ودراسته في الكويت، وبداية انشغاله بالقضية الفلسطينية، وتفاعله معها.

ولأول مرة وبشكل حصري، تظهر أسرة خالد مشعل في برنامج "الجانب الآخر" -الذي تقدمه علا الفارس- للتحدث عن أسلوب حياته، وعلاقته بأفراد أسرته.

ويتطرق مشعل إلى نشاطه ضمن صفوف التيار الإسلامي، وكيفية تأسيس حركة حماس، ورموز الحركة الذين عملوا على النهوض بها، والدفع بهذا التنظيم إلى ساحات المواجهة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي محطة فاصلة من حياته، يتحدث رئيس حركة حماس في الخارج عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها على يد الموساد الإسرائيلي في عمّان في عام 1997م، ودور ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال في إنقاذ حياته، واللقاء الأول الذي جمع مشعل بمؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.

ولم يغفل البرنامج التطرق إلى قضايا مُلحّة مثل "الانقسام الفلسطيني الفلسطيني"، والحروب المتكررة على غزة، وعلاقة حركة حماس مع سوريا وإيران.

تجدر الإشارة إلى أن بث الحلقة سيكون غدا الجمعة الموافق لـ2022/8/5 عند الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة على قناة الجزيرة.