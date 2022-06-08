عبد الفتاح مورو يحل ضيفا على الحلقة القادمة من "الجانب الآخر"

يحل الرئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابة، عبد الفتاح مورو، ضيفا على الحلقة القادمة من “الجانب الآخر” الذي تعرضه قناة الجزيرة يوم الجمعة المقبل، حيث يتحدث عن مسيرته الطويلة وعن جوانب خفية من حياته

ويظهر المفكر التونسي -في حديثه لحلقة برنامج "الجانب الآخر"- صريحا كعادته، ويصرح في سياق كلامه عن مسيرته "أنا أخطأت وأعترف بخطأي.. أسألك اللهم أن تغفر لي".

وتعرض حلقة برنامج "الجانب الآخر"، التي تقدمها علا الفارس، يوم الجمعة المقبل الساعة 22.05 بتوقيت مكة المكرمة (19.05 بتوقيت غرينتش).

وتقوم حلقات "الجانب الآخر" على مزج النمط الحواري في المقابلات بأسلوب الفيلم الوثائقي وجمالياته، على نحو يكسر رتابة وجمود اللقاء، ليخرجه من دائرة القوالب التقليدية في مقابلة الشخصيات العامة، وذلك عبر تنويع أماكن التصوير، مع التركيز على الفضاءات المفتوحة، ومعالجة السرد تحريريا وبصريا بشكل إبداعي.