كيف تلطخ "مصايد الموت" في غزة أكياس الطحين بالدم؟

تحوّلت مراكز توزيع المساعدات ضمن الآلية الإسرائيلية الأميركية الجديدة بقطاع غزة إلى “مصايد موت” للمواطنين الفلسطينيين المجوّعين الباحثين عن لقمة تسد رمقهم وتطعم أهلهم في ظل حرب لا تريد أن تضع أوزارها.

وركّز "المرصد" -في حلقته بتاريخ (2025/6/30)- على جريمة استهداف طالبي ومنتظري المساعدات في غزة، ونقَل جزءا من الصورة الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

واستمع "المرصد" إلى شهادات عدد من العائلات الفلسطينية التي عاشت مأساة "مصايد الموت"، في حرب تحوّل فيها الجوع إلى سلاح للاستدراج الجماعي بهدف القتل، وأصبح فيها الحصول على كيس من الطحين، طلبا عسيرا ومعفرا بالتراب ومخضبا بالدماء.

وباتت الأسر الفلسطينية بين كماشة الجوع والقتل في ظل سقوط عشرات الشهداء يوميا، رغم أنهم غير مسلحين ولا يشكّلون خطرا على القوات الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على لسان ضباط وجنود إسرائيليين قولهم إنهم تلقوا تعليمات بإطلاق النار على الغزيين طالبي المساعدات.

وتحوّلت مراكز ما يُعرَف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" إلى كمائن للموت، حصدت أرواح مئات الشهداء، وأصابت الآلاف.

وبلغة الأرقام، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة -أمس الأحد- إن عدد ضحايا طالبي المساعدات بنيران الاحتلال ارتفع إلى 580 شهيدا وأكثر من 4 آلاف جريح و39 مفقودا.

كما بثت الجزيرة، الأحد، مشاهد حصرية توثّق استهداف مسيّرة إسرائيلية لمواطن فلسطيني كان يحمل كيسا من الطحين على ظهره في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

جدل حول التلوث النووي

وتناول "المرصد" في قصة ثانية هواجس التلوث النووي التي ثار الجدل حولها إثر الأحداث الأخيرة في المنطقة، خاصة الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

وثار جدل واسع بشأن احتمال حدوث تلوث بالإشعاعات السامة في المناطق القريبة من إيران، عقب الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة الأميركية فجر 22 يونيو/حزيران 2025 على منشآت نووية إيرانية.

وسارعت طهران إلى طمأنة سكان المناطق المجاورة للمنشآت الثلاث بأن لا خطر من تسرب لمواد سامة، وقالت دول قريبة من إيران إنها لم ترصد تلوثا إشعاعيا في أجوائها.

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وعاد "المرصد" في قصته إلى بعض أخطر الحوادث النووية في التاريخ الحديث، سواء في حالات السلم، كما جرى في أوكرانيا واليابان والولايات المتحدة قبل بضعة عقود، أو في زمن الحرب، كما حدث في أعقاب الضربتين النوويتين الأميركيتين على هيروشيما وناغازاكي، صيف عام 1945.