يسرى العكلوك قلم يقاوم وأم تصمد في غزة المحاصرة

على أنقاض المجازر والدمار، يستمر صحفيو غزة في أداء رسالتهم متحدين الصعاب والمخاطر، ليكونوا صوت من لا صوت له، وشهوداً على فصل جديد من فصول المعاناة التي تعيشها غزة الصابرة.

على أنقاض المجازر والدمار، يستمر صحفيو غزة في أداء رسالتهم، متحدين الصعاب والمخاطر، ليكونوا صوتاً لمن لا صوت لهم، وشهوداً على فصل جديد من فصول المعاناة التي يعيشها قطاع غزة الصابر.

وضمن فقرات حلقة (23-9-2024) من برنامج "المرصد" التي تبث على منصة "الجزيرة 360″ ويمكن متابعتها من هذا الرابط، تابع البرنامج قصص عشرات الصحفيين والنشطاء خلال تغطيتهم الاستثنائية لأحداث هذه الحرب، في سلسلة بعنوان "غزة اليوم" تسلط الضوء على هؤلاء الصحفيين الشجعان.

وضمن هؤلاء الصحفيين برزت يسرى العكلوك كواحدة من الصحفيات القلائل اللواتي قررن الصمود وعدم النزوح، مصرة على نقل حقيقة ما يجري في غزة للعالم.

وسعت يسرى -وهي زوجة شهيد وأم 3 أطفال- جاهدة للتوفيق بين تأمين المعيشة لأطفالها وحمايتهم، وبين واجبها المهني والوطني في توثيق ما وصفته بأنه "أكثر الحروب قتلاً وتدميراً بحق الشعب الفلسطيني".

وتقول "ولدت في غزة وعشت فيها كل الحروب التي مرت عليها، كنت مرة طالبة في الثانوية العامة، ومرة متزوجة حديثاً، والآن أنا زوجة شهيد وأم 3 أطفال".

وتضيف "في اللحظات الأولى لبداية هذه الحرب، شعرت أنها مختلفة عن كل ما سبق، لم يكن في حسباني أبداً أن أعيش الحرب وأتحملها وحدي، خاصة مع أطفال قلوبهم معجونة بألم فقد والدهم".