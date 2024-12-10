أدانوا أنفسهم بأنفسهم.. هكذا وثق جنود الاحتلال جرائمهم في غزة

بعد شهور من تصوير وتوثيق ما يرتكبونه من جرائم في قطاع غزة، تلقى جنود الاحتلال توجيهات بعدم السفر إلى الخارج خشية توقيفهم على خلفية هذه الممارسات.

فقد دأب جنود الاحتلال على تصوير عمليات تعذيب المدنيين أو قتلهم وتدمير البيوت بطريقة تكشف رغبة جارفة في الانتقام من الناس، وقد نشروا بعض هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما كان الجنود يقومون بهذه الممارسات دون خوف من العواقب، كانت هناك وسائل إعلام ترصد وتوثق ما يتم نشره على مواقع التواصل من جرائم، مع أسماء مرتكبيها وتواريخ وأماكن وقوعها.

لقد احتفل الجنود بتفجير وتدمير ونهب البيوت والمدارس والمستشفيات، ووثقوا هذه العمليات على نحو لا يمكن معه إنكارها أو التنصل منها.

ومع تراكم المشاهد التي تمثل أدلة إدانة واضحة لمرتكبي هذه الجرائم وقادتهم السياسيين والعسكريين، أثارت وسائل الإعلام والساسة في إسرائيل عاصفة من التحذيرات والانتقادات.

تنبيه بعدم السفر

وعلى إثر هذه الانتقادات، تلقى قادة الجيش الإسرائيلي أوامر بعدم السفر للخارج خصوصا مع توصيف مسؤولين إسرائيليين سابقين ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية"، مما عزز المخاوف من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي بداية الشهر الجاري، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تحقيقا تناول عاما كاملا من الفيديوهات التي أخرجها جنود الاحتلال من داخل القطاع. واستعرض التقرير 120 صورة ومقطع فيديو تداولها جنود الاحتلال لما كانوا يقومون به داخل القطاع.

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وتعليقا على هذا التحقيق، قالت مديرة الإستراتيجيات في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مها الحسيني إنه يكتسب أهمية كبيرة لأنه صادر عن صحيفة أميركية كبيرة "لأن الكثير من الدول لا تعترف بالتقارير الصادرة عن المنظمات أو الإعلام المحلي".

وقد أشارت الحسيني إلى أن الجنود الإسرائيليين نشروا مئات الصور والمقاطع التي يقولون من خلالها إنهم يرتكبون جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لكنها لم تلق أي إدانة دولية.

بيد أن هذه التقارير التي بدأ الإعلام الغربي نشرها مؤخرها، تمثل خطوة على طريق رفع الحصانة عن الجنود أو الضباط الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها، كما تقول مها الحسيني.

وقبل تحقيق واشنطن، أنتجت وحدة التحقيقات الاستقصائية في شبكة الجزيرة فيلما وثائقيا بعنوان "غزة"، رصدت فيه الكثير من عمليات التدمير الممنهج والمتعمد التي مارستها قوات الاحتلال في القطاع.

وقد أكد خبراء دوليون أن هذه الصور التي وثقها الجنود بأنفسهم تمثل دليل إدانة لا يمكن دحضه على ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية.