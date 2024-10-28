المرصد يسلط الضوء على حملة الاستهداف الممنهج ضد الأونروا

تتواصل الحملة الإسرائيلية المنهجية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، مستهدفة مؤسساتها وموظفيها بشكل مكثف منذ أكثر من عام.

ووفقا لما ورد في برنامج "المرصد"، تعمل إسرائيل على تقييد عمل الأونروا والتشكيك في حيادها، مما يهدد بتقويض المنظمة التي تأسست قبل 75 عاما ورافقت اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة في تقديم خدمات حيوية لملايين اللاجئين.

ويذكر تقرير البرنامج أن هذه الحملة الإسرائيلية تأخذ عدة أشكال، حيث تعرضت الأونروا لدمار كبير في منشآتها الصحية والتعليمية، خاصة منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشير التقارير إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مرارا منشآت الأونروا، بما في ذلك المدارس التي لجأ إليها النازحون، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استهداف المباني المدنية ومقار الأمم المتحدة.

ومنذ بدء التصعيد، تصدر الأونروا بشكل مستمر إحصاءات حول الوضع المأساوي في غزة، حيث تفيد بأن مئات النازحين لقوا حتفهم بسبب القصف على مدارسها، إضافةً إلى تصاعد أعداد الضحايا بين موظفيها، وتدمير حوالي 190 مبنى تابعا للوكالة أو تعرضها لأضرار جسيمة.

أخطر تهديد

ونقل برنامج "المرصد" عن فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، قوله إن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة لم تكن يوما بهذا الحجم، بينما تواجه الوكالة أخطر تهديد في تاريخها نتيجة للحصار المفروض عليها واستهداف منشآتها وعملياتها.

وأكد لازاريني أن الوكالة لم يسبق أن واجهت مثل هذا الهجوم العنيف من قبل، إذ قتل عدد من موظفيها وتضررت مقارها، في حين تعرضت قوافل الإغاثة للمنع من الوصول إلى السكان المحتاجين.

وتبرز الحملة الإسرائيلية على الأونروا بأبعاد مختلفة، حيث بدأت منذ شهور باتهام بعض موظفيها بدعم المقاومة الفلسطينية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدى إلى تجميد بعض الدول المانحة مساعداتها، قبل أن تتراجع عن قرارها بعد عدم تقديم إسرائيل أدلة على تلك الادعاءات.

وقد رافق ذلك مشروع قانون للكنيست الإسرائيلي يهدف إلى تصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية، مما أثار رفضا دوليا واسعا، بما في ذلك من الولايات المتحدة، التي أكدت ضرورة استمرار دور الوكالة.

ووفق "المرصد" فإن الأونروا لطالما كانت هدفا للتحريض الإسرائيلي على مدى عقود، إلا أن هذه الحملة اشتدت وتيرتها مؤخرا، حيث لم يتردد الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي في اتهام الوكالة بالاختراق من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإطلاق حملة دعائية تشكك في حيادها وفعاليتها.

لحظة الانهيار

ووسط هذا التصعيد، تستمر إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الأدوية والمواد الغذائية، متجاهلة الدعوات الدولية المتكررة لتسهيل تدفق هذه المساعدات.

وأشار لازاريني إلى أن الأونروا قد تقترب من نقطة لا تستطيع عندها الاستمرار في تقديم خدماتها، محذرا من أن أي توقف لأنشطتها في غزة سيؤثر على كامل منظومة الأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على خدمات الأونروا هناك.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية في غزة، تتزايد المخاوف من انهيار النظام المدني بالكامل، حيث يعتمد السكان بشكل رئيس على الخدمات التي تقدمها الأونروا، والتي تشمل التعليم والصحة والإغاثة الطارئة.

والأونروا هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تأسست عام 1949 لتقديم المساعدات الإغاثية والخدمات الأساسية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.

وعلى مدار أكثر من 7 عقود، ظلت الأونروا الراعي الرئيس للاجئين الفلسطينيين، مقدمة لهم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.