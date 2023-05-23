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المرصد المرصد (2023/5/22)

تابع برنامج “المرصد” (2023/5/22) بروز تركيا في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كقوة إقليمية تصنع سلاحها الوطني وتصدّره، حيث كان قد كشف النقاب عن اسم الطائرة المقاتلة “قان” (KAAN).