المرصد المرصد (2023/4/3)

رصد برنامج “المرصد” (2023/4/3) جانبا من مذكرات الصحفي جيري هارمر، أحد مراسلي وكالة أستوشيتد برس في الغزو الأميركي للعراق منذ 20 عاما، والتي دونها كيوميات خلال الأسابيع الأولى للحرب.

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