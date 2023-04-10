المرصد المرصد (2023/4/10)

تابع المرصد (2023/4/10) المواضيع التالية: – تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ولبنان. – وضع الحريات الصحفية في تونس. – إذاعة طنجة.. مسيرة من العطاء تتواصل منذ ثلاثة أرباع القرن.