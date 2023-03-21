من برنامج: المرصد المرصد (2023/3/20)

فتحت ثورة “الذكاء الاصطناعي” المعروف اختصارا بـ”إيه آي” (AI) جدلا لم يتوقف، بين مرحب بخدماتها المعرفية الهائلة وبين متخوف من تحولها إلى وحش إلكتروني. وتابع “المرصد” (2023/3/20) جانبا من هذا الجدل.