من برنامج: المرصد المرصد 2023/2/28

رصد برنامج “المرصد” في حلقته بتاريخ 2023/2/28 المشهد في مدينة ماريوبول التي شدت أنظار العالم خلال الأسابيع الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، وتوقف عند تحديات التغطية الصحفية>