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من برنامج: المرصد

المرصد (2023/1/9)

تابع برنامج “المرصد” (2023/1/9) مبادرة الطيار الأميركي “غاريت فيشر” لتوثيق الآثار المدمرة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
10/1/2023