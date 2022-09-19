دعا إلى رفع الحصانة عن مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبتها على نشر الكراهية.. هل يفعلها بايدن؟

في أول تجمّع من نوعه للخبراء وأسر ضحايا الجرائم العنصرية في الولايات المتحدة الأميركية، دعا الرئيس الأميركي جو بادين إلى رفع الحصانة القانونية عن شركات التواصل الاجتماعي.

وتابع برنامج "المرصد" (2022/9/19) تعهد الرئيس الأميركي بمكافحة ما سماه "سموم تفوق العرق الأبيض" في بلاده، وشجبه إحجام سلفه دونالد ترامب -من دون أن يسميه- عن إدانة عنصرية اليمين التي ظهرت في أحداث فرجينيا عام 2017.

وفي قمة تحت شعار "معا، نقف متحدين"، بحضور سياسيين ومفكرين وعائلات ضحايا سقطوا في جرائم ذات طابع عنصري، قال جو بايدن إنه يريد من الكونغرس التخلص من الحصانة الخاصة التي تتمتع بها شركات التواصل الاجتماعي، ومحاسبتها على نشر الكراهية على منصاتها.

وقد أكد موقع "يوتيوب" (YouTube) أنه سيبدأ في إزالة المحتوى الذي يمجد أعمال العنف، حتى لو لم يكن منشئو المحتوى مرتبطين بجماعة إرهابية محددة. أما شركة "ميتا" (Meta) -الشركة الأم "لموقع فيسبوك" (Facebook)- فقد أعلنت شراكتها للغاية نفسها مع معهد "ميدل بيري للدراسات الدولية" (The Middlebury Institute of International Studies) بشأن التطرف ومكافحة الإرهاب.

كما تابع البرنامج مواضيع إعلامية أخرى من ضمنها: