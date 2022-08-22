اقتحم البنك بالسلاح واحتجز رهائن لاسترداد 210 آلاف دولار.. كيف تفسر "متلازمة ستوكهولم" تضامن الشعب معه؟

انشغلت وسائل الإعلام اللبنانية والدولية قبل أسبوعين بنقل مجريات حادثة اقتحام مواطن لبناني مسلح أحد المصارف واحتجازه عددا من الموظفين كرهائن.

وتابع برنامج "المرصد" (2022/8/22) احتجاز المودع اللبناني بسام الشيخ حسين بقوة السلاح موظفين داخل "فدرال بنك" في بيروت بهدف استرداد وديعته المحتجزة، مهددا بإحراق نفسه في حال عدم الاستجابة لمطلبه.

وقد دفعت الأزمة المعيشية الخانقة بالمودع بسام الشيخ حسين إلى اقتحام المصرف لاسترداد أمواله العالقة منذ أكثر من 3 سنوات حاله حال مئات الآلاف من اللبنانيين الذي خسروا جزءا كبيرا من ودائعهم بسبب السياسات المالية الخاطئة والفساد وهدر المال العام.

وعلى الرغم من خرقه القانون فإن قضية بسام حظيت بتعاطف شعبي كبير وتغطية تلفزيونية وإخبارية مكثفة، حيث طالب باسترجاع مبلغ 210 آلاف دولار وهي كل ما جناه طوال حياته، وأيد المتظاهرون حق بسام في استرجاع أمواله، وقد سلم نفسه بعد الاتفاق معه على تسليمه 35 ألف دولار من رصيده البنكي.

وشكلت الحادثة الفردية قوة ضغط جديدة بملف عشرات آلاف المودعين الذين يطالبون باسترداد أموالهم، في حين تخشى الأوساط المصرفية من تصاعد العنف ضدها، وجاءت الحادثة بعد تعليق الإضراب التحذيري الذي دعت إليه جمعية المصارف ضد ما سمتها "الدعاوى الكيدية" بحق المصارف.

تعاطف شعبي

ورغم أنه لم يعرف إن كان الرهائن قد تعاطفوا مع بسام فإن هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة مصطلح "متلازمة ستوكهولم" الذي تصادف هذه الأيام ذكرى إطلاقها الـ51 حين اقتحم مواطن سويدي أحد مصارف العاصمة السويدية واحتجز 4 رهائن، فكانت النتيجة تعاطف الرهائن معه، وبل جمعهم الأموال للدفاع عنه أمام المحاكم.

وقد عرّف علم النفس "متلازمة ستوكهولم" بأنها علاقة استثنائية تنشأ بين الرهينة والخاطف أو المحتجز، وهي حالة يطور فيها الرهائن رابطا نفسيا وعاطفيا مع آسريهم، وتحدث نتيجة تعاقب أحداث وظروف يمر بها الطرفان أثناء عملية الخطف.