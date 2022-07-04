"تونس تتحرى".. منصة لنقابة الصحفيين لمكافحة الأخبار المضللة والشائعات

أضحى التدقيق في صدقية المعلومات التي تنشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل مهمة مطروحة على المهنيين في مختلف دول العالم.

وسلطت حلقة (2022/7/4) من برنامج "المرصد" الضوء على المنصة التي أطلقتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "تونس تتحرى"، للتدقيق في الأخبار الزائفة بهدف دعم إعلام الجودة.

وجاء إطلاق هذه المنصة بعد أن تفاقمت ظاهرة تفشي الأخبار الزائفة في الساحة التونسية، خصوصا مع صعوبة النفاذ إلى المعلومات، الأمر الذي دفع البعض من أهل المهنة إلى إطلاق مبادرات لكبح جماح الظاهرة، وكشف الشائعات ومصادرها.

وقالت رئيسة تحرير موقع "تونس تتحرى" الدكتورة أروى الكعلي إن الموقع يستهدف الأخبار الشائع انتشارها، والتحقق منها لمعرفة ما إذا كانت حقيقية أم زائفة، كما يتيح الموقع الإبلاغ عن الأخبار والمقالات خصوصا على الفيسبوك، مؤكدة أن المنصة لا تتناول مقالات الرأي لأنها تعبر عن أصحابها.

واتهم الصحفي بالموقع صابر العياري صفحات الفيسبوك بأنها المصدر الأول لنشر الشائعات بشكل كبير في تونس، وتأتي صفحات الشخصيات السياسية في المرتبة الثانية من أجل توسيع القاعدة السياسية لبعض الأحزاب.

كما كشف الصحفي بالموقع أيوب ضيف الله أنهم يعملون حاليا على إصدار تقرير بالشخصيات والصفحات التي تنشر أخبارا زائفة بشكل متكرر، في محاولة منهم لكبح جماح الشائعات ونشرها.