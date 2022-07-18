أقدم مطبعة في العالم العربي أين توجد؟

تحتفظ غابات الأرز في مرتفعات لبنان الجبلية بكنوز كثيرة منها متحف دير “مار أنطونيوس” الذي يحتفظ بأقدم مطبعة في العالم العربي.

وسلطت حلقة (2022/7/18) من برنامج "المرصد" الضوء على الدير المنحوت في الجبل، والذي لعب دورا مهما في طباعة ونشر الكتب لاحتوائه على أول مطبعة في الوطن العربي.

وقد خصص القائمون على الدير غرفة خاصة تم تحويلها إلى متحف لعرض أول طابعة في الوطن العربي حصل عليها الدير عام 1910 وكانت تكتب بالحروف السريانية، قبل أن يتم تحديثها وتحويل حروفها إلى العربية، واستمرت في العمل حتى 1939.

كما زار "المرصد" الأماكن التي مر بها شاعر فرنسا الشهير "لا مارتين" في غابات الأرز عام 1832، وقد خصصت له شجرة أرز في المكان الذي كان يجلس فيه، وسميت باسمه.

بالإضافة إلى المكان الذي تردد عليه المفكر والصحفي والفنان التشكيلي جبران خليل جبران منذ صغره، قبل أن يتحول إلى متحف خاص لعرض لوحاته والنسخ الأصلية من أبرز كتبه، ومخطوطات كتبت بيده.