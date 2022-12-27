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من برنامج: المرصد

المرصد (2022/12/26)

تابع برنامج المرصد (2022/12/26) أبرز التقارير السنوية للمنظمات الدولية عن وضع الحريات خلال عام 2022 الذي يشارف على نهايته، فما أهم الأرقام والأحداث التي شهدتها هذه السنة؟
27/12/2022