مدة الفيديو 22 minutes 20 seconds 22:20

من برنامج: المرصد المرصد (2022/12/26)

تابع برنامج المرصد (2022/12/26) أبرز التقارير السنوية للمنظمات الدولية عن وضع الحريات خلال عام 2022 الذي يشارف على نهايته، فما أهم الأرقام والأحداث التي شهدتها هذه السنة؟