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فلسطين.. الكاميرا عندما تتحول إلى سلاح يومي لتوثيق اعتداءات المستوطنين
سلطت حلقة (2022/1/3) من برنامج “المرصد” الضوء على قصة نضال تخوضه عائلة فلسطينية قررت توثيق اعتداءات المستوطنين ضد سكان حي وادي الحْصين في مدينة الخليل.
وتابعت الحلقة أيضا التطورات المتسارعة في قضية الصحفي الأسترالي جوليان أسانج -وهو مؤسس موقع "ويكيليكس" (wikileaks)- عقب قرار محكمة عليا في بريطانيا بإمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة. كما تابعت مسلسل إغلاق المؤسسات الإعلامية المستمر في هونغ كونغ.
3/1/2022