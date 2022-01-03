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من برنامج: المرصد فلسطين.. الكاميرا عندما تتحول إلى سلاح يومي لتوثيق اعتداءات المستوطنين

سلطت حلقة (2022/1/3) من برنامج “المرصد” الضوء على قصة نضال تخوضه عائلة فلسطينية قررت توثيق اعتداءات المستوطنين ضد سكان حي وادي الحْصين في مدينة الخليل.

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