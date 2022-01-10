بينها لحظات اقتحام الكونغرس من قبل أنصار ترامب.. أبرز لقطات كاميرات الصحفيين لعام 2021

برزت اللقطات التي وثقت اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني من عام 2021، كأحد أهم اللقطات التي التقطتها كاميرات الصحفيين العام الماضي الذي طويت صفحاته قبل أيام.

ووفقا لما رصده برنامج المرصد بتاريخ (2021/1/10) فإن كاميرا أحد صحفيي وكالة أسوشيتد برس تمكنت من توثيق لقطات أصبحت الأكثر إثارة، والتي وثقت لحظات لم يكن العقل المبشر يتوقع حدوثها في الولايات المتحدة.

وتعرض الصحفيون للضرب وتكسير كاميراتهم بتاريخ (2021/1/6) من قبل مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أنهت وجود ترامب بالبيت الأبيض وجاءت بالديمقراطي جو بايدن.

وأظهرت هذه اللقطات التي أثارت دهشة العالم كيف أن مؤيدي ترامب كادوا يحطمون في ساعات ما بناه الأميركيون من ديمقراطية خلال 3 قرون.

كما نالت الصور الصحفية التي وثقت الكوارث البيئية في العديد من دول العالم اهتمام وتقدير المتابعين ووسائل الإعلام.

وحظيت الصور التي وثقت معاناة اللاجئين من المكسيك إلى الولايات المتحدة اهتمام العالم وضميره.

ولم تغب اللقطات الخاصة بالظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم عن قائمة اللقطات الصحفية الأكثر إثارة لعام 2021.