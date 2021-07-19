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بعد 3 سنوات.. "الإيكاو" توافق على مقترح توسيع قطر مجالها الجوي

وافق مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، بمدنية مونتريال في كندا، من حيث المبدأ على إنشاء إقليم الدوحة للمعلومات، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ.
19/7/2021
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