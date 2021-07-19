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من برنامج: المرصد بعد 3 سنوات.. "الإيكاو" توافق على مقترح توسيع قطر مجالها الجوي

وافق مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، بمدنية مونتريال في كندا، من حيث المبدأ على إنشاء إقليم الدوحة للمعلومات، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ.

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