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06:54
من برنامج:
المرصد
بعد 3 سنوات.. "الإيكاو" توافق على مقترح توسيع قطر مجالها الجوي
وافق مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، بمدنية مونتريال في كندا، من حيث المبدأ على إنشاء إقليم الدوحة للمعلومات، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ.
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19/7/2021
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