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من برنامج: المرصد غسان كنفاني.. كافح بالقلم فاغتاله الموساد

تناولت حلقة (2021/7/12) من برنامج “المرصد” حياة الصحفي والكاتب الفلسطيني غسان كنفاني الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي عام 1972، ليطوي صفحته في الحياة مبكرا، لكنه خلد اسمه مبدعا عربيا وعالميا.

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