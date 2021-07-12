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06:44
من برنامج:
المرصد
غسان كنفاني.. كافح بالقلم فاغتاله الموساد
تناولت حلقة (2021/7/12) من برنامج “المرصد” حياة الصحفي والكاتب الفلسطيني غسان كنفاني الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي عام 1972، ليطوي صفحته في الحياة مبكرا، لكنه خلد اسمه مبدعا عربيا وعالميا.
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12/7/2021
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