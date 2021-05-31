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من برنامج: المرصد

حرب غزة.. عندما ينقسم الإعلام الإسرائيلي على نفسه

شهد الإعلام الإسرائيلي انقساما خلال الحرب الأخيرة على غزة، ويعد هذا الانقسام نادرا في تاريخ الاحتلال، واتضح الشرخ بين مَن وقف مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومن يرى أنها مغامرة بلا هدف.
31/5/2021
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