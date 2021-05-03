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06:10
من برنامج:
المرصد
تخمة إنتاج الدراما في رمضان.. من يفرض نفسه وسط المواضيع المتكررة؟
إذا كانت جائحة كورونا قد شلت حركة السينما العربية بشكل شبه كامل تقريبا، فإنها في المقابل أطلقت يد الدراما التلفزيونية التي تميزت خلال رمضان الحالي بكم إنتاج هائل.
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3/5/2021
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