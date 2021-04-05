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07:24
من برنامج:
المرصد
حكايا سنوات الجمر في البوسنة.. هكذا عايش المراسلون حصار سراييفو
يعتبر الخامس من أبريل/نيسان 1992 أول أيام الحصار الذي فرضه الصرب على سراييفو، وخلال 4 سنوات عجاف عمل الصحفيون المحليون جنبا إلى جنب مع المراسلين الأجانب في نقل يوميات الحصار.
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5/4/2021
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