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من برنامج: المرصد 20 عاما على انطلاق موسوعة "ويكيبيديا".. ما الذي تعرفه عنها؟

في 15 من يناير/كانون الثاني 2001 ظهر موقع بحثي على شبكة الإنترنت لم يحظ في البداية باهتمام يذكر، وبعد 20 عاما منذ ذلك التاريخ كبر هذا الموقع غير الربحي.

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