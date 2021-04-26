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من برنامج: المرصد

20 عاما على انطلاق موسوعة "ويكيبيديا".. ما الذي تعرفه عنها؟

في 15 من يناير/كانون الثاني 2001 ظهر موقع بحثي على شبكة الإنترنت لم يحظ في البداية باهتمام يذكر، وبعد 20 عاما منذ ذلك التاريخ كبر هذا الموقع غير الربحي.
26/4/2021
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(الجزيرة)

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06:03
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