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06:25
من برنامج:
المرصد
بيعت لوحتها بنحو 700 ألف دولار.. الروبوت صوفيا أول رسام آلي
تبدو تعابير وجه الروبوت صوفيا فرحة لحظة إعلان بيع إحدى رسوماتها الفنية في المزاد العلني بأكثر من 688 ألف دولار أميركي.
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12/4/2021
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