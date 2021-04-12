البث الحي
06:25

من برنامج: المرصد

بيعت لوحتها بنحو 700 ألف دولار.. الروبوت صوفيا أول رسام آلي

تبدو تعابير وجه الروبوت صوفيا فرحة لحظة إعلان بيع إحدى رسوماتها الفنية في المزاد العلني بأكثر من 688 ألف دولار أميركي.
12/4/2021
المزيد من حلقات برنامج:
المرصد
(الجزيرة)

حكايا سنوات الجمر في البوسنة.. هكذا عايش المراسلون حصار سراييفو

07:24
(الجزيرة)

كاميرا وطائرة مسيرة تعيدان تعريف اللبنانيين بجمال بلدهم

06:03
(الجزيرة)

الهجرة إلى أميركا.. هل يتمكن بايدن من حل الأزمة ووضع آليات جديدة لتقديم طلبات اللجوء؟

06:11
(الجزيرة)

ساعتان للتاريخ.. أوبرا وينفري تعيد الألق للمقابلات التلفزيونية بعد حوار الأمير هاري وميغان

23:32
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المرصد
(الجزيرة)

حكايا سنوات الجمر في البوسنة.. هكذا عايش المراسلون حصار سراييفو

07:24
(الجزيرة)

كاميرا وطائرة مسيرة تعيدان تعريف اللبنانيين بجمال بلدهم

06:03
(الجزيرة)

الهجرة إلى أميركا.. هل يتمكن بايدن من حل الأزمة ووضع آليات جديدة لتقديم طلبات اللجوء؟

06:11
(الجزيرة)

ساعتان للتاريخ.. أوبرا وينفري تعيد الألق للمقابلات التلفزيونية بعد حوار الأمير هاري وميغان

23:32
شاهد المزيد
المزيد من وثائقية

فلسطين 1920.. أول فيلم وثائقي يكشف مقومات الدولة الفلسطينية وأسرار الاحتلال الإسرائيلي لها

(الجزيرة)

سباق الأخبار– الراحل مناصرة شخصية الأسبوع وتفاعلات الأمير حمزة حدثه الأبرز

(الجزيرة)

سباق الأخبار- الراحل مناصرة شخصية الأسبوع وتفاعلات الأمير حمزة حدثه الأبرز

(الجزيرة)

حكايا سنوات الجمر في البوسنة.. هكذا عايش المراسلون حصار سراييفو

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

معتز مطر لـ"الجزيرة نت": النظام المصري أصر على إسكات صوتي وقد أغادر تركيا

معتز مطر حقق نجاحا كبيرا ببرنامجه على قناة الشرق طوال السنوات الماضية (مواقع التواصل)

أبرز الشخصيات الذين تتهمهم إيران بالتجسس لإحباط مشروعها النووي

علماء إيرانيون في منشأة نووية بمدينة أصفهان (الأوروبية)

فيروس ووحدة تخزين وعميل.. هكذا تم استهداف مفاعل نطنز النووي الإيراني

في العام 2010 دمر فيروس أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في منشأة نطنز النووية (غيتي)

أزمة الكرسي في تركيا.. رئيسة المفوضية الأوروبية: لن أسمح بتكرار ما حصل في أنقرة

فون دير لاين تعرضت لموقف محرج خلال اجتماعها بصحبة رئيس المجلس الأوروبي (يسار) مع الرئيس التركي في أنقرة (الأناضول)