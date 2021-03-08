البث الحي
05:54

من برنامج: المرصد

من عنابر السجون إلى مكتبات بلغراد.. التاريخ عندما يكتبه لوردات حروب البلقان

غالبا ما يكتب التاريخَ أهل الاختصاص، ولكن قد يكتبه أحيانا المزورون كما يحدث في منابر مركز الاحتجاز الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. فلماذا يقومون بذلك؟
8/3/2021
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المرصد
(الجزيرة)

تربية وتعليم.. قناة تلفزيونية في سجن يوناني تعوض إغلاق المدرسة بسبب كورونا

05:06

المانغا.. كيف تحولت من إرث ياباني إلى صناعة تدر مليارات الدولارات؟

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نضال الأميركيين الأفارقة في ذاكرة الصحافة.. من لوثر كينغ إلى "حياة السود مهمة"

24:34
(الجزيرة)

الطريق إلى العقول يمر عبر ألعاب الفيديو.. طريقة تجنيد يحبذها البنتاغون ويرفضها الكونغرس

24:12
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المرصد
(الجزيرة)

تربية وتعليم.. قناة تلفزيونية في سجن يوناني تعوض إغلاق المدرسة بسبب كورونا

05:06

المانغا.. كيف تحولت من إرث ياباني إلى صناعة تدر مليارات الدولارات؟

24:46
(الجزيرة)

نضال الأميركيين الأفارقة في ذاكرة الصحافة.. من لوثر كينغ إلى "حياة السود مهمة"

24:34
(الجزيرة)

الطريق إلى العقول يمر عبر ألعاب الفيديو.. طريقة تجنيد يحبذها البنتاغون ويرفضها الكونغرس

24:12
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