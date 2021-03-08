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05:54
من برنامج:
المرصد
من عنابر السجون إلى مكتبات بلغراد.. التاريخ عندما يكتبه لوردات حروب البلقان
غالبا ما يكتب التاريخَ أهل الاختصاص، ولكن قد يكتبه أحيانا المزورون كما يحدث في منابر مركز الاحتجاز الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. فلماذا يقومون بذلك؟
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8/3/2021
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