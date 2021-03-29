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06:03
من برنامج:
المرصد
عبر كاميرا وطائرة مسيرة.. اللبنانيون يعيدون اكتشاف جمال بلدهم
قرر المصور اللبناني الشاب كميل ريس استخدام كاميرته وطائرته المسيرة في استعادة الصورة المشرقة والجميلة لبلاد الأرز لبنان.
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29/3/2021
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