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06:03

من برنامج: المرصد

عبر كاميرا وطائرة مسيرة.. اللبنانيون يعيدون اكتشاف جمال بلدهم

قرر المصور اللبناني الشاب كميل ريس استخدام كاميرته وطائرته المسيرة في استعادة الصورة المشرقة والجميلة لبلاد الأرز لبنان.
29/3/2021
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المرصد
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الهجرة إلى أميركا.. هل يتمكن بايدن من حل الأزمة ووضع آليات جديدة لتقديم طلبات اللجوء؟

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ساعتان للتاريخ.. أوبرا وينفري تعيد الألق للمقابلات التلفزيونية بعد حوار الأمير هاري وميغان

23:32
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من عنابر السجون إلى مكتبات بلغراد.. التاريخ عندما يكتبه لوردات حروب البلقان

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تربية وتعليم.. قناة تلفزيونية في سجن يوناني تعوض إغلاق المدرسة بسبب كورونا

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المرصد
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الهجرة إلى أميركا.. هل يتمكن بايدن من حل الأزمة ووضع آليات جديدة لتقديم طلبات اللجوء؟

06:11
(الجزيرة)

ساعتان للتاريخ.. أوبرا وينفري تعيد الألق للمقابلات التلفزيونية بعد حوار الأمير هاري وميغان

23:32
(الجزيرة)

من عنابر السجون إلى مكتبات بلغراد.. التاريخ عندما يكتبه لوردات حروب البلقان

05:54
(الجزيرة)

تربية وتعليم.. قناة تلفزيونية في سجن يوناني تعوض إغلاق المدرسة بسبب كورونا

05:06
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