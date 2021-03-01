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من برنامج: المرصد تربية وتعليم.. قناة تلفزيونية في سجن يوناني تعوض إغلاق المدرسة بسبب كورونا

بإمكانيات بسيطة بدأ أساتذة يونانيون بمشروع كبير في سجن للأحداث عملوا من خلاله على تعويض المدرسة المغلقة بسبب جائحة كورونا بقناة تلفزيونية تبث الدروس لإنقاذ 300 شاب في السجن.

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