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من برنامج: المرصد المانغا.. كيف تحولت من إرث ياباني إلى صناعة تدر مليارات الدولارات؟

تناولت حلقة (2021/2/22) من برنامج “المرصد” القصص المصورة أو ما يسمى “المانغا” منذ نشأتها ومراحل تطورها حتى اليوم، وكيف تحولت من إرث قديم إلى صناعة ثقافية ضخمة؟

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