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من برنامج: المرصد نضال الأميركيين الأفارقة في ذاكرة الصحافة.. من لوثر كينغ إلى "حياة السود مهمة"

تناولت حلقة (2021/2/15) من برنامج “المرصد” نضال الأميركيين من أصول أفريقية في ذاكرة الصحافة، بدءا من مارتن لوثر كينغ إلى حركة “حياة السود مهمة” في الوقت الراهن.

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