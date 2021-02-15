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24:34
من برنامج:
المرصد
نضال الأميركيين الأفارقة في ذاكرة الصحافة.. من لوثر كينغ إلى "حياة السود مهمة"
تناولت حلقة (2021/2/15) من برنامج “المرصد” نضال الأميركيين من أصول أفريقية في ذاكرة الصحافة، بدءا من مارتن لوثر كينغ إلى حركة “حياة السود مهمة” في الوقت الراهن.
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15/2/2021
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آخر تحديث: 15/2/2021
08:43 PM (مكة المكرمة)
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