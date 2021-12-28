من يتكلم يمُت.. عصابات الجريمة المنظمة في أوروبا تستهدف صحفيين وساسة

لا موضوع في وسائل الإعلام الهولندية والبلجيكية منذ فترة سوى عصابات المخدرات والجريمة المنظمة في البلدين، والتي باتت تشكل تهديدا خطيرا على حياة الصحفيين والسياسيين ورجال القضاء.

وقد سلطت حلقة (2021/12/27) من برنامج "المرصد" الضوء على ما باتت تشكله هذه العصابات؛ ففي هولندا أعلنت السلطات وضع رئيس الوزراء مارك روته تحت الحماية المشددة، وذلك بعد تنامي تهديدات مؤكدة باستهدافه، وهو المعروف بشعبيته وتنقله إلى مقر عمله بواسطة دراجته الهوائية.

وكان اغتيال الصحفي الاستقصائي الشهير بيتر دي فريس أواسط يوليو/تموز الماضي قد كشف مدى خطورة منظمة "موكرو مافيا" التي تهيمن على ترويج ثلث كمية الكوكايين في دول غرب أوروبا.

وتفتح وسائل الإعلام الهولندية منذ فترة سجل هذه العصابة الخطيرة التي ترفع شعار "من يتكلم يمُت"، وتمتد خيوطها من أوروبا إلى أميركا اللاتينية، ونفذت حتى الآن اغتيالات في صفوف رجال قانون، وشهود مرتبطين بالتحقيقات في جرائمها.

وتناولت حلقة برنامج "المرصد أيضا الموضوعات التالية:

في التقارير السنوية للمنظمات الدولية -حول وضع الحريات الصحفية خلال العام 2021- قتلى أقل، ومساجين أكثر، والعراقيل القانونية أصبحت رياضة تمارسها الديمقراطيات أيضا.

الصوت الذي رافق بداية الإعلام الإذاعي الفلسطيني؛ محمد الباز، ورحلة مهنية طويلة منذ أواسط الستينيات بين ميكروفون الأثير، والشاشة الصغيرة.

كما عرضت الحلقة ضمن فقرة "فيديو الأسبوع" مقطعا مصورا لبلدان الشمال، حيث مخزون هائل للمياه، ومشاهد طبيعية مبهرة.