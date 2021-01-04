25:38

من برنامج: المرصد المرصد – تغطيات عام 2020 في الذاكرة

تابع المرصد (2021/1/4) العديد من القضايا، وكان من أبرزها: تغطيات عام 2020 في الذاكرة، أوله جائحة وأوسطه مظاهرات وختامه لقاح وشكوك، وكذا التضحيات التي قدمها الطاقم الطبي لمحاربة فيروس كورونا.