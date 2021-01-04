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25:38
من برنامج:
المرصد
المرصد – تغطيات عام 2020 في الذاكرة
تابع المرصد (2021/1/4) العديد من القضايا، وكان من أبرزها: تغطيات عام 2020 في الذاكرة، أوله جائحة وأوسطه مظاهرات وختامه لقاح وشكوك، وكذا التضحيات التي قدمها الطاقم الطبي لمحاربة فيروس كورونا.
4/1/2021
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