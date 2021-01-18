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من برنامج: المرصد أواخر عهدة ترامب.. عزلة وسوابق والحكم النهائي بعد حفل التنصيب

سلطت حلقة (2021/1/18) من برنامج “المرصد” الضوء على نهاية عهدة مضطربة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أصبح أول رئيس يواجه إجراءات العزل مرتين، والحكم النهائي بعد حفل التنصيب.

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