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24:47
من برنامج:
المرصد
أواخر عهدة ترامب.. عزلة وسوابق والحكم النهائي بعد حفل التنصيب
سلطت حلقة (2021/1/18) من برنامج “المرصد” الضوء على نهاية عهدة مضطربة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أصبح أول رئيس يواجه إجراءات العزل مرتين، والحكم النهائي بعد حفل التنصيب.
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18/1/2021
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