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من برنامج: المرصد

اقتحام الكونغرس في صور ورموز غريبة لليمين المتطرف

تابع المرصد (2021/1/11) عددا من القضايا، كان أبرزها اقتحام الكونغرس الأميركي وظهور رموز غريبة لليمين المتطرف، حيث تعرض للنهب والتخريب وشهد انتكاسة للديمقراطية. وكذلك تابع مشهد الإعلام التونسي.
11/1/2021
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