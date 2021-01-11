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24:28
من برنامج:
المرصد
اقتحام الكونغرس في صور ورموز غريبة لليمين المتطرف
تابع المرصد (2021/1/11) عددا من القضايا، كان أبرزها اقتحام الكونغرس الأميركي وظهور رموز غريبة لليمين المتطرف، حيث تعرض للنهب والتخريب وشهد انتكاسة للديمقراطية. وكذلك تابع مشهد الإعلام التونسي.
11/1/2021
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