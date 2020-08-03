فوضى المعلومات وصعوبة المصطلحات.. لهذه الأسباب يجد الصحفيون صعوبة في تغطية أخبار كورونا

سلطت حلقة (2020/8/3) من برنامج "المرصد" الضوء على فوضى المصطلحات الطبية التي ترافقت مع ظهور فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة عالمية، وناقشت كيف استطاع الصحفيون فك رموز هذه المصطلحات.

فقد وجد الصحفيون أنفسهم في مهمة استثنائية تختبر قدرتهم على الحوار مع العلماء، والتوفيق بين لغة علمية دقيقة ومعقدة ورأي عام يبحث عن المعلومة المبسطة.

ونجح العديد من الصحفيين في تقديم المعلومات بصورة مبسطة، بينما دخل آخرون في جدالات علمية صعّبت عليهم تقديم المعلومات المطلوبة.

كما واجه العديد من الصحفيين صعوبة في فهم المصطلحات الطبية العلمية الدقيقة، وهو ما تطلب منهم جهدا أكبر في إيصال المعلومات.

كما حدثت أخطاء في ترجمة بعض المصطلحات، فضلا عن ظهور مصطلحات جديدة مرتبطة بكورونا، بالإضافة إلى أن الأطباء -وبعد أيام عامل شاقة- يفضلون عدم الحديث للإعلام، وهو ما يزيد الأمر تعقيدا.