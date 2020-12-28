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05:43
من برنامج:
المرصد
2020 عام استثنائي من انتهاك الحريات الصحفية عبر العالم
سيسجل العالم عام 2020 “بعام الجائحة”، لكن الصحفيين سيسمونه “عام الانتهاكات”، حيث صدرت تقارير حصاد العام التي تحتوي على معلومات صادمة وانتهاكات بحق الصحفيين حول العالم.
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28/12/2020
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