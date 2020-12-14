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من برنامج: المرصد

بين ترامب وبايدن.. ما حكاية البطة العرجاء؟

تعرف المرحلة التي تلي إعلان الفائز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وهزيمة ساكن البيت الأبيض بمرحلة”البطة العرجاء”، ويفترض ان تشهد هذه المرحلة هدوءا نسبيا حيث لا قرارات مهمة داخليا أو خارجيا.
14/12/2020
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