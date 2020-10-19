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من برنامج: المرصد المرصد- الصحفي يدفع ثمن تغطيته أحداث الشارع

تابع برنامج المرصد (2020/10/19) الصعوبات التي يواجهها الصحفيون أثناء تغطيتهم أحداث ومظاهرات الشارع، حيث تنبه المنظمات الدولية إلى انتهاكات خطيرة يتعرض إليها الصحفي في الميدان.